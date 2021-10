Festiloupiots de l’automne Soissons, 24 octobre 2021, Soissons.

Festiloupiots de l’automne 2021-10-24 – 2021-11-07

Soissons Aisne Soissons

10 Les sœurs Troutrouilles (De 3 à 10 ans). Du 24 au 31 octobre à 11h et à 15h

Une drole d’histoire de sorcières sur le retour, accompagnées de leur assistant musicien, qui vont tout faire pour revenir sur le devant de la scène et faire frissonner tous ceux qui les approchent.

Youp Youp (De 0 à 5 ans). Du 2 au 7 novembre à 10h et à 11h

Partons à la rencontre de personnages rigolos dans ce décor miniature tout en lumière…

Une aventure en 30 minutes pour les tout-petits, autour des sons, des couleurs et des senteurs, de la douceur et de la poésie…

Pitouf et ses amis (De 3 à 10 ans). Les 2 et 3 novembre à 15h

Préparez-vous à vivre de grandes moments à la découverte des livres avec nos amies marionnettes, qui s’amusent à raconter des histoires extraordinaires !

Pinocchio. Les 4, 5 et 7 novembre à 15h

Le célèbre aventure du petit pantin de bois, qui nous fait voyager dans ce décor de lumière, avec tous ces illustres personnages qu’il croisera sur son chemin…

+33 3 23 53 54 42

Acaly

