Festillésime41 : Concert Trio Karoutza à Brévainville Brévainville, 27 août 2022, Brévainville.

2022-08-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-27

Brévainville Loir-et-Cher Brévainville

Festillésime41 : Concert Trio Karoutza à Brévainville. Sur des airs traditionnels d’Europe de l’Est, mélangeant avec virtuosité, des musiques et chants tziganes, folks ou swing, l’orchestre Karoutza interprète un répertoire empreint d’une joyeuse énergie et vous fera voyager à travers les contrées de Russie, Roumanie, Macédoine, Hongrie, Bulgarie. Au programme : musiques tziganes et traditionnelles, danses bulgares, standards du jazz, swing manouche… Bab’(Bernade Eudes), chant, Nikolay Kisyov, violon ; Cyril Parmentier, clarinette & sax), Bruno Marché, guitare et François Verger, contrebasse

Festillésime41 : Découvrez le Trio Karoutza : musiques tziganes et traditionnelles, danses bulgares, standards du jazz, swing manouche…

mairie.brevainville@wanadoo.fr +33 2 54 82 65 98

Trio Karoutza

Brévainville

