EUR 0 Dès 10h, l’association La Gouaille recevra à la ferme Courbet à Flagey l’Ehpad de Quingey et la Maison d’Accueil Spécialisé de Quingey, l’ESAT de Cramans, le foyer de vie de Mont-sous-Vaudrey, la MAJ de Pelousey de l’ADAPEI de Besançon, pour des rencontres et échanges autour de la projection du film Vivants ! de la compagnie la Gouaille sur son travail avec les résidents. Puis un COURBETMATON accompagné d’expositions de photos, caricaturera les oeuvres du maître des lieux, par les résidents eux-mêmes. Enfin la journée du vendredi s’achèvera avec un esprit dansant, afin de commencer la rentrée, et de clore ces deux années difficiles par le rire et la danse.

