Festicollos Anglars-Juillac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Anglars-Juillac.

Festicollos 2021-06-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-19 22:30:00 22:30:00 Domaine d’Anglars Centre culturel

Anglars-Juillac Lot Anglars-Juillac

EUR Pour les spectacles en intérieur, réservation obligatoire.

10h30: Ici et là-bas (35 mn à l’espace culturel, à l’intérieur)

Compagnie Artaem. Marionnettes. A partir de 3 ans.

C’est l’histoire d’une belle rencontre, c’est l’histoire d’une famille en fuite. Oui ça finit bien. Un spectacle tout en douceur, en rire et en simplicité, pour tenter d’ouvrir les yeux sur l’autre.

11h30: Atchoum, le voyageur immobile (45 mn dans le parc du château, à l’extérieur)

Compagnie les Cubiténistes. Théâtre. A partir de 5 ans.

Lorsqu’on éternue, il faut mettre la main devant la bouche pour que les esprits malins n’entrent pas dedans… Moi cette nuit-là, quand j’ai éternué, je n’ai pas mis ma main devant ma bouche, j’ai eu tort et… Atchoum!

12h30: Petite Fantaisie (15 min à l’espace culturel, à l’extérieur)

Compagnie M comme Virginie. Marionnettes. Tout public

13h30: Concert (10 min à l’espace culturel, à l’extérieur)

Emilie Cadiou. Accordéon et chant. Tout public

14h00: Novecento Pianiste (1h dans le parc du château, à l’extérieur)

Compagnie Les Voix du Caméléon. Lecture. Tout public.

Novecento est né lors d’une traversée au-dessus de l’Atlantique, et à 30 ans, il n’a jamais mis le pied à terre. Il ne connaît que l’océan et le piano. Tim, son ami trompettiste raconte le pianiste mais également l’homme exceptionnel qu’il est.

15h30: Le fabuleux cirque Dandsie (40 min dans le parc du château, à l’extérieur)

Compagnie A Qui Mieux Mieux. Mime burlesque. Tout public.

Dandsie trouve une valise avec le mot « CIRQUE » peint dessus. il sera tour à tour équilibriste, dompteur de fauves, avaleur de sabre et bien d’autres encore. Mais il va découvrir à ses dépends que la vie d’artiste n’est pas si simple.

16h30: Correspondance au jardin (40 min au village, à l’extérieur)

Compagnie Avis de Pas Sage. Lecture. Tout public.

Série de lettres imaginaires entre racine et Molière qui dévoile l’envie de ces deux créateurs, leur dépendance au pouvoir et leur amitié faite d’admiration mêlée de jalousie, de faux-semblants et de vérité crue.

17h00: Contes (15 min au village, à l’extérieur)

Roberte Lamy Conteuse. Conte. Tout public

17h30: Jeu C Pas (30 min au village, à l’extérieur)

Compagnie Rouge à Rêves. Danse. Tout public.

18h30: L’amour en toute lettre (50 min à l’espace culturel, à l’intérieur)

Théâtre de l’Echappée Belle. Théâtre. A partir de 14 ans.

Entre 1924 et 1943, des catholiques fervents ont écrit à l’abbé Viollet, spécialiste de la morale conjugale, pour lui livrer leurs difficultés. Le corps, hier comme aujourd’hui, est décidément encore et toujours le sujet de bien des préjugés.

19h30: Repas – Concert (à l’espace culturel, à l’extérieur)

Les Robertson’s. Concert pop-rock. Tout public

De Téléphone à Cabrel, de Renaud à Higelin en passant par nombre d’artistes reconnus, la démarche des Robertson’s est de partager une soirée festive et conviviale pour toutes les générations en prenant du plaisir sans se prendre au sérieux.

21h00: Soirée Cabaret (90 min à l’espace culturel, à l’extérieur)

Pluridisciplinaire. Tout public

Venez profiter d’un spectacle unique, créé pour l’occasion. Toutes les compagnies présentes vous proposeront tour à tour des morceaux de musique, des extraits de textes, de la danse et d’autres numéros. Une ambiance festive et forte à al fois à ne pas manquer!

Restauration sur place midi et soir. Réservation conseillée

Le CoLLoS (Collectif Lotois du Spectacle) vous propose une journée complète de théâtre, lectures, danse, marionnettes, apéro-concert et cabaret.

©marionnettes