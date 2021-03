FesDival, Festival des Différences et des Valeurs Collège Olympe RAME-DECORBIN, 15 mars 2021-15 mars 2021, Sainte-Anne.

FesDival, Festival des Différences et des Valeurs

du lundi 15 mars au vendredi 19 mars à Collège Olympe RAME-DECORBIN

**Présentation**

La manifestation FesDival s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.

Nous souhaitons, par le moyen de la langue française, fêter les Différences et célébrer les valeurs de Tolérance.

Notre vœu est de permettre aux élèves de s’exprimer à l’écrit comme à l’oral sur ces thématiques et leur donner l’opportunité de rencontrer quelques personnalités. C’est également l’occasion de fréquenter des textes engagés afin de découvrir, réfléchir et créer. Parcours interdisciplinaire et inter-degré.

**Au programme, réflexion et créativité :**

* **Exposition collective : »La Tolérance c’est LA Référence! » :**

– « Chaque visage est un miracle. » et « Les Différences c’est hyper tendance…même masqués! », photographies ;

– Ecrits variés notamment plaidoyers pour la paix, art postal engagé, textes poétiques, travaux en arts visuels, créations autour des dix mots.

**Une visite commentée aura lieu le jeudi 18/03/2021 à 9h.**

* **Autres prestation durant la semaine**

– Créations de contenus via l’outil Padlet ;

– Prestations orales : lecture à voix haute, récitation, slam, etc. ;

– Concours d’orthographe : extraits portant sur des valeurs universelles ;

– Rencontres diverses : poète, artiste.

* **Clôture du FesDival**

Vendredi 19 mars 2021 : _**matinée d’E-T-E, Elégance-Tolérance-Eloquence.**_ Chorégraphie et Chant de la diversité en présence de Luan Pommier.

_**Un immense Merci**_ à toutes les personnes qui apportent leur aide et soutien afin de faire briller ensemble l’esprit de Tolérance !

Nous remercions tout particulièrement :

– Bérengère FERRY-WILCZEK , Chargée de projets – Mission manifestations nationales – Délégation à l’information et à la communication – Ministère de la culture ;

– l’Académie Guadeloupe et le réseau Canopé Guadeloupe ;

– la Ville de SAINTE-ANNE : Direction des affaires scolaires, Direction Pôle animation et logistique ;

– la Communauté scolaire du collège Olympe RAME-DECORBIN, notamment la Direction et l’équipe pédagogique ;

– les écoles élémentaires Lucie CALENDRIER-BICEP et Albert LAZARD ;

– la marraine du FESDIVAL : l’artiste Luan Pommier ;

– Didyer MANNETTE, Poète et Responsable des Editions NEG MAWON ;

– La Boutique de la presse ; la Librairie génarale et Sen’art Design.

_Donner à un(e) Enfant l’opportunité de s’Exprimer c’est lui donner l’occasion d’Exister, de (se) Créer et d’avoir Confiance !_

_Céline PERIANAYAGOM,_

_Initiatrice et coordonnatrice du FesDival_

Sur réservation – Port du masque obligatoire

Utilisons la langue française pour fêter la diversité humaine et la Tolérance !

Collège Olympe RAME-DECORBIN SAINTE-ANNE GUADELOUPE Sainte-Anne



