Fermes en ville – 4ème édition Lycée Fonlabour,81000 Albi, 26 septembre 2021, Albi.

Fermes en ville – 4ème édition

Lycée Fonlabour, 81000 Albi, le dimanche 26 septembre à 10:00

Le Grand Albigeois, la chambre d’Agriculture du Tarn et le lycée de Fonlabour vous proposent d’aller à la rencontre des producteurs locaux tarnais. Fermes en Villes, c’est le rendez-vous annuel du circuit court en Grand Albigeois ! Producteurs, AMAP, drive fermiers et consommateurs se rencontrent à l’occasion de cette manifestation autour de l’agriculture locale. – Près de 30 exposants producteurs seront présents sur le marché « Fermes en ville ». – Événement festif et convivial, des animations sont prévues pour les enfants : balades à poney, mini-ferme, spectacle et accompagnement musical… – Vols captifs en montgolfière, – Assiettes gourmandes à déguster sur place. La journée sera aussi ponctuée par des ateliers et des animations : • 11h – 14h30 – 16h30 : Ateliers horticulture • 11h, 15h : Spectacle « Histoire de légumes » par la Compagnie la Mouche du Coche • 11H45 – 13H30 – 16h30: Accompagnement musical avec le groupe Berzinc ET TOUTE LA JOURNÉE : • Animations compostage et vente de composteurs à prix réduit, • Vente de végétaux par les étudiants, • Dégustation de miels et de jus de pommes fraîchement pressées. L’accès à cette manifestation est soumis au pass sanitaire conformément aux directives gouvernementales.

Entrée libre (dans le respect du protocole sanitaire)

Le rendez-vous des consommateurs et des producteurs du Grand Albigeois

Lycée Fonlabour,81000 Albi Lycée Fonlabour, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T18:00:00