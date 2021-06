Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou 49120, Chemillé-en-Anjou FERMES EN FÊTE À NEUVY EN MAUGES Chemillé-en-Anjou Chemillé-en-Anjou Catégories d’évènement: 49120

Chemillé-en-Anjou

FERMES EN FÊTE À NEUVY EN MAUGES Chemillé-en-Anjou, 13 juin 2021-13 juin 2021, Chemillé-en-Anjou. FERMES EN FÊTE À NEUVY EN MAUGES 2021-06-13 – 2021-06-13

Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé-en-Anjou Rando ferme : une randonnée fléchée de 10km pour découvrir le domaine de la Morosière à partir de la Ferme de La Allairie. Visite d’exploitation laitière : découvrez le parcours du lait à travers une visite d’exploitation agricole avant de prendre le départ de la randonnée. Visite d’exploitation de viandes bovines : découvrez le métier de producteur de viandes bovines avec une visite guidée d’exploitation et dégustation de produits locaux. Marché fermier : profitez en pour remplir vos paniers de délicieux produits locaux et discutez avec les producteurs. Passez une journée à la ferme avec une rando, des visites de fermes et un marché fermier à Neuvy en Mauges. +33 6 80 87 52 14 https://www.facebook.com/FermesEnFete Passez une journée à la ferme avec une rando, des visites de fermes et un marché fermier à Neuvy en Mauges. Rando ferme : une randonnée fléchée de 10km pour découvrir le domaine de la Morosière à partir de la Ferme de La Allairie. Visite d’exploitation laitière : découvrez le parcours du lait à travers une visite d’exploitation agricole avant de prendre le départ de la randonnée. Visite d’exploitation de viandes bovines : découvrez le métier de producteur de viandes bovines avec une visite guidée d’exploitation et dégustation de produits locaux. Marché fermier : profitez en pour remplir vos paniers de délicieux produits locaux et discutez avec les producteurs.

Détails Catégories d’évènement: 49120, Chemillé-en-Anjou Étiquettes évènement : Autres Lieu Chemillé-en-Anjou Adresse Ville Chemillé-en-Anjou lieuville 47.25528#-0.83079