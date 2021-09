Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop “sur les Pas des Éleveurs” Lauresses, 17 octobre 2021, Lauresses.

Fermes de Figeac la Randonnée de la Coop “sur les Pas des Éleveurs” 2021-10-17 – 2021-10-17

Lauresses Lot Lauresses

EUR Au départ de Lauresses, trois parcours mèneront les marcheurs sur les chemins du Haut-Ségala, à la rencontre de nos adhérents sur leurs exploitations :

GAEC Les Cabris de Loisel, élevage caprin à Lauresses

GAEC Groucezet, élevage bovins et vaches laitières à Lauresses

GAEC du Ruisseau, élevage de bovins à Lauresses

GAEC du Rocher, élevages bovins à Lauresses et Sousceyrac-en-Quercy

GAEC Lespinas, élevage de vaches laitières à Saint-Cirgues

GAEC Lavayssette, élevage de bovins à Lauresses

Parcours 22km ,6h30 / 391D+

Parcours de 15km, 5h/237D+

Parcours enfants 9km, 3h30/132D+

Alors ? Prêt pour le 22km, le 15km ou le 9km (parcours enfant) ?

En raison de la situation sanitaire, pas de repas en fin de randonnée mais des pauses encore plus gourmandes vous attendent !

prévoir 1 euro pour votre gobelet consigné.

Le pass sanitaire vous sera demandé avant le départ

Nous vous recommandons de prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée

les temps de parcours comprennent les pauses gourmandes. Départ de la salle des fêtes de lauresse entre 8h et 10h ; Départ obligatoire avant 8h30 pour le parcours de 22km

Sur les pas des éleveurs, la randonnée en Ségala qui connecte agriculture et société !

Depuis 2012, Fermes de Figeac organise cette randonnée gourmande de fermes en fermes « Sur les pas des éleveurs » à l’automne. L’évènement est un rendez-vous annuel pour découvrir notre pays et ses paysages. C’est aussi un temps privilégié de découverte et d’échanges avec les agriculteurs. C’est également un véritable moment de convivialité au sein de notre coopérative.

Cet évènement n’a pu avoir lieu en 2020 du fait de la crise COVID. Sous réserve de nouvelles restrictions sanitaires, l’édition 2021 aura bien lieu. Notez bien la date du dimanche 17 octobre !

inscriptions obligatoire avant le lundi 11 octobre

Au départ de Lauresses, trois parcours mèneront les marcheurs sur les chemins du Haut-Ségala, à la rencontre de nos adhérents sur leurs exploitations :

GAEC Les Cabris de Loisel, élevage caprin à Lauresses

GAEC Groucezet, élevage bovins et vaches laitières à Lauresses

GAEC du Ruisseau, élevage de bovins à Lauresses

GAEC du Rocher, élevages bovins à Lauresses et Sousceyrac-en-Quercy

GAEC Lespinas, élevage de vaches laitières à Saint-Cirgues

GAEC Lavayssette, élevage de bovins à Lauresses

Parcours 22km ,6h30 / 391D+

Parcours de 15km, 5h/237D+

Parcours enfants 9km, 3h30/132D+

Alors ? Prêt pour le 22km, le 15km ou le 9km (parcours enfant) ?

En raison de la situation sanitaire, pas de repas en fin de randonnée mais des pauses encore plus gourmandes vous attendent !

prévoir 1 euro pour votre gobelet consigné.

Le pass sanitaire vous sera demandé avant le départ

Nous vous recommandons de prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la randonnée

les temps de parcours comprennent les pauses gourmandes. Départ de la salle des fêtes de lauresse entre 8h et 10h ; Départ obligatoire avant 8h30 pour le parcours de 22km

@Fermes de Figeac

dernière mise à jour : 2021-09-14 par