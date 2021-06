Nerbis Nerbis Landes, Nerbis Ferme Larrey : entre vigne et canard gras Nerbis Nerbis Catégories d’évènement: Landes

Toujours dans l'esprit chalossais, la famille Forsanx vous accueille sur sa ferme fleurie avec un panorama exceptionnel sur la vallée de l'Adour. Dans la salle d'accueil (où vous sera offerte une dégustation), un véritable petit musée de vieux outils et objets anciens de nos campagnes vous enchantera. Vous visiterez la salle de gavage et sa méthode traditionnelle au maïs grain, la conserverie familiale mais aussi la vigne sur les coteaux de Chalosse.

+33 5 58 98 58 50

