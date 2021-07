Béziers Béziers Béziers, Hérault FERIA DE BEZIERS 2021 – L’ART DEBOITE – ALLEES PAUL RIQUET Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FERIA DE BEZIERS 2021 – L’ART DEBOITE – ALLEES PAUL RIQUET Béziers, 12 août 2021, Béziers. FERIA DE BEZIERS 2021 – L’ART DEBOITE – ALLEES PAUL RIQUET 2021-08-12 08:30:00 08:30:00 – 2021-08-15 11:30:00 11:30:00

Béziers Hérault Dans le cadre de la Féria de Béziers 2021, l’Art Déboite est de retour pour une exposition d’œuvres d’arts, dans des containers aménagés! Sébastien Castella sera l’invité d’honneur de cette nouvelle édition.

Entrée libre.

