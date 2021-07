FERIA DE BEZIERS 2021 – COURSE DU SUD Béziers, 12 août 2021, Béziers.

Béziers Hérault

La Course du Sud sera déguisée cette année !

Course ouverte aux adultes et aux enfants de 8 ans révolus, les mineurs doivent être accompagnés par un adulte obligatoirement.

Inscription par mail ou par courrier au service des sports de la ville de Béziers, avant le mardi 10 août.

Possibilité de s’inscrire sur place le jour de la course.

Départ de l’allée centrale du Plateau des Poètes pour une boucle de 5.2kms à travers la ville de Béziers :

Avenue président Wilson

Boulevard de Verdun

Rond point Neil Armstrong

Pond du Midi

Avenue Joseph Lazare

Avenue Fernand Sastre

Avenue du Prado

Pont Rouge

Quai du Commandant Yves Cousteau

Rue Général Margueritte

Rue Général Chanzy

Rue Rozier

Avenue du Colonel d’Ornano

Avenue Valentin Duc

Rue Canterelles

Rue du Puits des Arènes

Avenue Alphonse Mas

Avenue d’Estiennes d’Orves

Square Edouard Barthe

Place Jean Jaurès

Allées Paul Riquet

Allée centrale du Plateau des Poètes

sports@beziers.fr +33 4 67 36 80 22

