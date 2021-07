Béziers Béziers Béziers, Hérault FERIA DE BEZIERS 2021 – CONCOURS DE PETANQUE Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FERIA DE BEZIERS 2021 – CONCOURS DE PETANQUE Béziers, 13 août 2021-13 août 2021, Béziers. FERIA DE BEZIERS 2021 – CONCOURS DE PETANQUE 2021-08-13 – 2021-08-13

Béziers Hérault Concours de pétanque dans le cadre de la Féria de Béziers 2021. Concours de pétanque dans le cadre de la Féria de Béziers 2021. accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/ Concours de pétanque dans le cadre de la Féria de Béziers 2021. Ville de Béziers dernière mise à jour : 2021-07-09 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Étiquettes évènement : Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville 43.3368#3.21952