Anna Politkovskaïa est l’une des seules journalistes russes à avoir couvert la deuxième guerre de Tchétchénie. Elle n’a eu de cesse de dénoncer les violations des droits de l’Homme dont se rendaient coupables les forces fédérales russes ainsi que la milice de Ramzan Kadyrov. Son acharnement pour la recherche et le partage de la vérité lui ont valu d’être surnommée par l’état-major russe « Femme non-rééducable ». A. Politkovskaïa est assassinée le 7 octobre 2006 à Moscou, dans la cage d’escalier de son immeuble. Un an plus tard, Stefano Massini écrit une pièce à partir du travail de la journaliste. Elle n’est pas le personnage principal d’une pièce qui lui rend hommage, elle est le prisme par lequel cette guerre nous est racontée. Ce texte est la dénonciation des crimes perpétués à travers le monde contre ceux qui s’expriment et tentent de dénoncer. Débat après la représentation avec des intervenants de Reporters sans frontières; De Stefano Massini, mise en scène Thomas Bellorini; Anna Politkovskaïa surnommée par l’état-major russe « Femme non-rééducable » est l’une des seules journalistes russes à avoir couvert la deuxième guerre de Tchétchénie. Théâtre Montansier 13 Rue des Réservoirs, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

