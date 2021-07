Félix Radu – Les mots s’improsent Le Vallon,Kerivoal, 19 novembre 2021, Landivisiau.

Félix Radu – Les mots s’improsent

Le Vallon, Kerivoal, le vendredi 19 novembre à 20:30

Il jongle avec les traits d’esprit, vulgarise la littérature, zigzague entre absurde et philosophie. Il dénoue les non-sens et complique la logique, marche en funambule entre théâtre et humour, sans jamais perdre le fil. Sur scène, il invite Camus, Saint-Exupéry, Rilke, Shakespeare et les dépoussière d’un revers de manche, entre fou rire et tendresse. Dans ses cartes blanches diffusées sur la radio belge et sur sa chaîne You Tube, qui comptabilisent des milliers de vues, il écrit à l’enfant qu’il n’a pas encore, nous invite à partir à la découverte du monde, là, comme ça, nous invite à s’aimer, à aimer. Il décortique aussi pour nous les citations et les proverbes et tout devient alors tellement simple. Pour France Télévisions, il tourne la web-série Félix déLire où il partage son enthousiasme et son amour inconditionnel des livres avec fougue et excentricité, pour le plus grand plaisir des novices comme des initiés. Récompensé du prix « Raymond Devos pour l’humour » à seulement 20 ans, diplômé en art de la parole, passionné de littérature, il s’amuse de la langue française et détonne dans l’univers humoristique actuel. Un spectacle unique, drôle et émouvant.

NORMAL 20€ / REDUIT 17€ / JEUNE 6€

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T21:30:00