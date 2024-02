FÉFÉ + TOUT EST ROSE Rouen, jeudi 21 mars 2024.

FÉFÉ + TOUT EST ROSE Rouen Seine-Maritime

Ancien membre du groupe de rap OFX et et figure de proue du collectif Saïan Supa Crew, Féfé poursuit depuis 2009 l’aventure en solo. Connu pour ses prestations scéniques mémorables et son répertoire puissant, sensible, et dansant, il se balade avec virtuosité entre entre rap old school et chanson moderne sous influence soul.

En 1ère partie, le rap solaire de Tout est Rose.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21

106 Allée François Mitterrand

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie info@le106.com

