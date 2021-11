Fééries de Noël au Château du Clos Lucé Amboise, 1 décembre 2021, Amboise.

Fééries de Noël au Château du Clos Lucé Amboise

2021-12-01 – 2022-01-15

Amboise Indre-et-Loire Amboise

Pour les fêtes de Noël, la dernière demeure de Léonard de Vinci se pare de fleurs, de sapins et de multiples décorations, plongeant le visiteur dans un univers magique. Sous la baguette de la scénographe florale Marjolaine Bougrier Vaucelles, des décorations de Noël subliment la Salle des Ambassadeurs et la cuisine, domaine de Mathurine, servante et cuisinière de Léonard. Dans la chapelle d’Anne de Bretagne, trône la crèche de Noël de la famille Saint Bris, avec ses santons du XIXème siècle, réalisée par des maîtres d’art. Des feux de cheminée viennent compléter les fééries de Noël.

+33 2 47 57 55 78 http://www.vinci-closluce.com/

Clos Lucé

Amboise

dernière mise à jour : 2021-11-15 par OFFICE AMBOISE