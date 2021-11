Féerie de Noël Cabourg, 4 décembre 2021, Cabourg.

Féerie de Noël Cabourg

2021-12-04 – 2021-12-31

Cabourg Calvados

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Cabourg revêt son habit de lumière et la féerie de Noël envahit la station ! Tout au long du mois admirez les illuminations dans la ville ! Et pendant les vacances, profitez d’une ambiance magique avec des chants de Noël ou encore des déambulations qui sauront ravir petits et grands !

Les déambulations auront lieu les 21, 23, 28 et 30 décembre en fin d’après-midi.

+33 2 31 06 20 00

Cabourg

