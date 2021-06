FAUT QU’CA TOURNE Le Majestic, 2 octobre 2021-2 octobre 2021, Carvin.

FAUT QU’CA TOURNE

Le Majestic, le samedi 2 octobre à 16:00

Shadokerie musicale, mécanique et burlesque Trois personnages pas très bavards, un peu loufoques, s’activent à construire une étrange machine avec des courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a des caisses pleines de matériel et ils ont une obsession : il faut que ça tourne! Alors, en musique et en mouvement, ils cherchent et se cherchent… _**Distribution**_ : _**Écriture et interprétation**_ : Nicolas Madrecki, Marc Devillers et Axel Brame _**Aide à l’écriture et mise en scène**_ : Amalia Modica _**Regard chorégraphique**_ : Sabine Anciant _**Regard extérieur**_ : Loran Casalta **_Construction_** : Axel Brame avec l’aide d’Amaury Roussel _**Costumes**_ : Vaïssa Favereau _**Production**_ : La Roulotte Ruche _**Coproduction**_ : L’Association Ose Arts à Carvin _**Aide à la création**_ : Conseil Départemental du Pas-de-Calais _**Accueil en résidence**_ : Le Centre Culturel Allende ! à Mons-en-Barœul, la CMCAS à Wasquehal, Métalunaire à Loos, le Fil et la Guinde à Werwicq, la Makina à Hellemmes.

Tarifs: 7 €, 4 €, gratuit – 16 ans, réservation conseillée au centre Effel, rens/résa : 03 21 74 52 42 ou billetterie.lemajestic@carvin.fr

Organisé par l’association « Ose Arts ! »

Le Majestic rue du 8 mai 1945 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T16:00:00 2021-10-02T17:00:00