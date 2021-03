Paris en ligne : Ingénieurs et Scientifiques de France - IESF Paris Faut-il et peut-on créer un CODE de l’innovation ? en ligne : Ingénieurs et Scientifiques de France – IESF Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cet événement s’inscrit dans la continuité de la mission du Forum Européen des Politiques d’Innovation. : Organisation avec l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) de l’audition publique du 5 juin 2014 sur le Principe d’innovation à l’Assemblée Nationale, entretiens sur le sujet de l’innovation avec tous les candidats à l’élection présidentielle de 2017, organisation des Premières Assises de l’innovation le 3 décembre 2018 et divers autres événements. [[http://traghettinnovation.blogspot.com](http://traghettinnovation.blogspot.com)](http://traghettinnovation.blogspot.com) . Cinq intervenants Patrice Noailles-Siméon*, Bernard Besson* écrivain, ancien adjoint au Haut responsable à l’Intelligence économique Alain Juillet, Eunika Mercier-Laurent* ingénieur en électronique, docteur en informatique, Marc Giget*, membre de le l’Académie des Technologies, Président du Club de Paris des directeurs de l’innovation, Patrick Schmitt* directeur en charge de la direction Recherche Innovation au MEDEF, Christophe Dubois-Damien*. Voir le détail du contenu des sujets abordés lors de la conférence

[https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/210311_JNI_11_mars_IESF_Comite_Eco.pdf](https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/210311_JNI_11_mars_IESF_Comite_Eco.pdf) Nécessité et faisabilité de dépasser le « tout ce qui n’est pas interdit est autorisé » (code civil et autres codes dans leurs versions actuelles) face aux puissances en place dans le temps et dans l’espace. Point 1 – le débat entre les tenants d’un CODE et les philosophes de l’innovation.

Point 2 – Une démarche idéologique et politique.

Point 3 – : Les débats ont évolué depuis ces textes jusqu’à l’élaboration d’un principe de

Précaution puis en réaction d’un Principe d’innovation.

Point 4 – Comment faut-il reconstruire la relation entre l’homme et son environnement ?

Point 5 – Récupérer les travaux partiels pour élaborer un plan autour de la volonté d’établir de nouvelles relations entre l’homme et la nature.

Point 6 – Des objectifs précis, des règles précises et pratiques à élaborer.

Entrée libre

Visioconférence organisée le jeudi 11 mars 2021 à 15 heures par Patrice Noailles-Siméon Fondateur du Forum Européen des Politiques d’Innovation et Christophe Dubois-Damien Pt Comité Economie d’IESF. en ligne : Ingénieurs et Scientifiques de France – IESF 7 rue lamennais 75008 paris Paris Paris 8e Arrondissement

