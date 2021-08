Paraza Paraza Aude, Paraza FASCINANT WEEK-END – VTT DANS LE VIGNOBLE DU MINERVOIS ET REPAS AU CHÂTEAU DE PARAZA Paraza Paraza Catégories d’évènement: Aude

Paraza

FASCINANT WEEK-END – VTT DANS LE VIGNOBLE DU MINERVOIS ET REPAS AU CHÂTEAU DE PARAZA Paraza, 16 octobre 2021, Paraza. FASCINANT WEEK-END – VTT DANS LE VIGNOBLE DU MINERVOIS ET REPAS AU CHÂTEAU DE PARAZA 2021-10-16 – 2021-10-16

Paraza Aude Partez à la découverte des Vignobles de la Via Domitia en Languedoc à VTT électriques avec Languedoc VTT Evasion. Hugo vous fera découvrir l’AOC Minervois en empruntant les chemins de vignes et le long du canal du midi. Au départ du Château de Paraza, une balade commentée de 1H30 avec point de vue sur le canal du Midi sera suivie d’un repas au Château accompagné de leurs différentes cuvées.

à 16H30 : balade VTT – départ du Château de Paraza.

à 20 H : repas dégustation au Château de Paraza. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Paraza Autres Lieu Paraza Adresse Ville Paraza lieuville 43.25004#2.83003