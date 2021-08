Conilhac-Corbières Conilhac-Corbières Aude, CONILHAC CORBIERES FASCINANT WEEK-END – UNE HALTE ENTRE TERRE ET MER Conilhac-Corbières Conilhac-Corbières Catégories d’évènement: Aude

FASCINANT WEEK-END – UNE HALTE ENTRE TERRE ET MER Conilhac-Corbières, 16 octobre 2021, Conilhac-Corbières. FASCINANT WEEK-END – UNE HALTE ENTRE TERRE ET MER 2021-10-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-16 12:00:00 12:00:00

Conilhac-Corbières Aude Conilhac-Corbières Au cœur de la plaine Lézignanaise, située entre Narbonne et Carcassonne, se trouve le village de Conilhac-Corbières. Idéal pour une halte reposante ! Le caveau de dégustation du Château du Vieux Parc vous ouvrira ses portes le samedi 16 Octobre et vous fera découvrir son parc, sa cave et déguster ses vins AOC Corbières. Puis, à quelques pas de là, restaurez-vous en accord mets et vins avec vue sur les vignes à l’Auberge Côté Jardin. Cet ancien relais de poste napoléonien est également un hôtel*** où se mêlent tradition et modernité.

Pour les plus sportifs, la balade de Lausine offre de jolis points de vue sur les Corbières, le Mont Alaric et la chaîne des Pyrénées.

Infos pratique visite : de 10 H à 12 H ou de 17 H à 19 H. Infos randonnée : tourisme-corbieres-minervois.com – randonnée de Lausine dernière mise à jour : 2021-07-27 par

