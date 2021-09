Azille Azille Aude, Azille FASCINANT WEEK-END – INITIATION A L’OENOLOGIE A LA RÉSIDENCE DU CHÂTEAU DE JOUARRES Azille Azille Catégories d’évènement: Aude

Azille

FASCINANT WEEK-END – INITIATION A L’OENOLOGIE A LA RÉSIDENCE DU CHÂTEAU DE JOUARRES Azille, 15 octobre 2021, Azille. FASCINANT WEEK-END – INITIATION A L’OENOLOGIE A LA RÉSIDENCE DU CHÂTEAU DE JOUARRES 2021-10-15 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-16

Azille Aude Azille EUR 154 Vivre le vignoble en toute simplicité Journée « Initiation à l’œnologie ». Passez une journée aux côtés de Bénédicte, œnologue diplômée et vigneronne passionnée, qui vous fera découvrir l’univers du vin et de la dégustation. Sur réservation. Animaux acceptés. residence.chateau.jouarres@orange.fr +33 4 68 40 45 00 http://www.la-residence-du-chateau-de-jouarres.com/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aude, Azille Autres Lieu Azille Adresse Ville Azille lieuville 43.26295#2.69927