FASCINANT WEEK-END – ENTRE LES VIGNES AVEC CARLOS 2021-10-16 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-17 13:30:00 13:30:00

Lagrasse Aude Lagrasse Partez avec Carlos à la découverte historique du village de Lagrasse classé « plus beau village de France ». La balade débute dans le bourg médiéval de Lagrasse en passant par l’Abbaye bénédictine du XIème siècle, puis se poursuit entre les vignes où Carlos vous présentera le terroir Saint Victor qui produit des vins AOC Corbières. Après 1 H 30 de balade, vous arriverez au village de Ribaute au Domaine des Cascades. Ici Laurent et Sylvie, des vignerons engagés dans une agriculture biologique, vous attendent pour une dégustation de leurs vins, bières et jus de fruits.

Cette dégustation sera accompagnée d’un repas champêtre au domaine. +33 6 33 06 60 22 http://www.entrelesvignes.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par

