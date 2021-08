LiracLirac Lirac Lirac Gard, LIRAC Fascinant Week end en Côtes du Rhône Gardoises Lirac Lirac LiracLirac Catégories d’évènement: Gard

Samedi 16 octobre Enquête dans les vignes dans les vignobles des Côtes du Rhône Gardoises Vivez un Cluedo grandeur nature au coeur des Côtes du Rhône Gardoises et de son célèbre cru de Lirac. Une murder party animée par une troupe de théâtre locale dans un cadre enchanteur. Un voyage au pays de l'imaginaire rempli de bonne humeur et de convivialité. Aventure rythmée par des temps de dégustation et explication autours du vin par une confrérie bachique les Jaugeurs de Lirac : accords des cuvées du domaine avec des produits du terroir. Pour finir un repas convivial avec les vins dégustés tout au long de votre enquête. De 10h à 16h Tarifs : Tarif adulte : 18€ / personne, tarif enfant : 8€ / enfant moins de 16ans

