Saint-Marcel-sur-Aude Aude Saint-Marcel-sur-Aude Le château de Massignan, ancien domaine viticole transformé en hébergement par Carolin et Justin,

vous ouvre ses portes le temps d’un apéritif à 19 H . L’occasion de découvrir les coins cachés du jardin et sa terrasse panoramique mais surtout de découvrir les vins sous 3 couleurs en IGP Pays D’Oc du Domaine du Quay.

Un domaine situé au cœur du village de Saint Marcel sur Aude, où vinifient ensemble les frères Pendriez depuis 2006. Olivier et Marc prendront leur temps et mettront toute leur passion pour vous conter l’histoire de ce domaine familiale depuis 1590 et leur secret de vinification ! info@chateau-de-massignan.com +33 6 62 89 33 69 https://chateau-de-massignan.com/ dernière mise à jour : 2021-07-28 par

