FASCINANT WEEK-END – BALADE VIGNERONNE AVEC LA FAMILLE FABRE Luc-sur-Orbieu, 17 octobre 2021, Luc-sur-Orbieu.

Luc-sur-Orbieu Aude Luc-sur-Orbieu

EUR 35 35

Voilà l’occasion rêvée de partager la vie, les rêves et les coups de cœur d’un vigneron pendant les vendanges, le temps d’un déjeuner.

Nous marcherons ensemble vers notre point de vue préféré, au sommet du Mourrel de Luc, pour observer la faune et la flore locales, typiques de la garrigue méditerranéenne.

Une fois au sommet de la colline, nous parlerons de l’importance du terroir, avec un aperçu majestueux des contrastes géologiques et climatiques qui façonnent les Corbières.

Nous dégusterons enfin notre pique nique gourmand dans des parcelles de vigne plantées au cœur de la pinède, un lieu magique, bien loin des sentiers battus.

à 11h : départ pour une randonnée facile d’ 1h (prendre de bonnes chaussures et un coupe vent), agrémentée d’explications sur toutes les composantes de notre terroir viticole (climat, géologie, botanique, cépages et modes de culture) .

à 12h : apéritif servi debout au point de vue panoramique; lecture de paysage à 360° et dégustation d’une sélection de vins bio de la Famille Fabre.

à13h : pique nique champêtre concocté par le chef Sim, avec des bouchées gourmandes et un buffet de gâteaux; servi assis dans un écrin de verdure au milieu de la garrigue.

à 15h : retour au caveau du château de Luc et possibilité d’acheter les vins de la Famille Fabre dégustés précédemment.

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

oenotourisme@famille-fabre.com +33 4 68 27 10 80 https://www.famillefabre.com/reservations

