Grain de Sel, le samedi 20 novembre à 20:30

Nous devions accueillir Faraj Suleiman aux Hivernales 2021, la crise sanitaire en a décidé autrement. Mais nous tenions fort à accueillir ce pianiste qui nous a tellement transportés quand nous l’avons découvert ! Faraj Suleiman est un pianiste et compositeur palestinien reconnu parmi ses pairs comme l’un des meilleurs. Il a fait un triomphe lors de son premier concert en France en mars 2019 à l’Institut du Monde Arabe. Ses compositions originales sont influencées par la culture arabe et orientale, qu’il aime à mêler aux traditions du jazz et du tango. Le musicien formé à la musique arabe classique recherche comment atteindre « les oreilles orientales » par ses compositions. Mettant le piano toujours au centre de son oeuvre,Faraj Suleiman a composé pour piano solo, pour quartets, quintets, piano et voix féminines et piano pour orchestre. Martine, GLOP : « _De ses doigts virevoltant sur le clavier naissent toutes les musiques du monde, jazz, classique, orientale, mêlées, réunies. Eblouissant !_ » Faraj Suleiman : Pianiste, compositeur. Azimuth Productions.

15, 10, 5 € Prévente 12 € Abonné 8 €

Concert piano solo jazz

