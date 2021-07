Capbreton Capbreton Capbreton, Landes « Fantasia au Far West » – Festival du Conte Capbreton Capbreton Catégories d’évènement: Capbreton

Landes

« Fantasia au Far West » – Festival du Conte Capbreton, 25 août 2021-25 août 2021, Capbreton. « Fantasia au Far West » – Festival du Conte 2021-08-25 22:30:00 – 2021-08-25 Maison de l’Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle

Capbreton Landes Julien Tauber 1881. Un illusionniste est envoyé par le président des Etats-Unis d’Amérique dans une réserve indienne pour y donner un spectacle qui doit prouver aux natifs que la magie des Blancs est plus puissante que la leur. Rien ne se déroule comme prévu. Les Indiens qu’il rencontre sont fanatisés par une nouvelle religion, les locaux sont d’insatiables alcooliques pourchassés par leurs femmes organisées en un gang d’effroyables harpies et, non loin de là, rôde un régiment de cavalerie décidé à en découdre… Tous les éléments sont réunis pour un grand n’importe quoi ! Gratuit – Adultes Julien Tauber 1881. Un illusionniste est envoyé par le président des Etats-Unis d’Amérique dans une réserve indienne pour y donner un spectacle qui doit prouver aux natifs que la magie des Blancs est plus puissante que la leur. Rien ne se déroule comme prévu. Gratuit – Adultes +33 5 58 72 96 05 Julien Tauber 1881. Un illusionniste est envoyé par le président des Etats-Unis d’Amérique dans une réserve indienne pour y donner un spectacle qui doit prouver aux natifs que la magie des Blancs est plus puissante que la leur. Rien ne se déroule comme prévu. Les Indiens qu’il rencontre sont fanatisés par une nouvelle religion, les locaux sont d’insatiables alcooliques pourchassés par leurs femmes organisées en un gang d’effroyables harpies et, non loin de là, rôde un régiment de cavalerie décidé à en découdre… Tous les éléments sont réunis pour un grand n’importe quoi ! Gratuit – Adultes dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Capbreton, Landes Étiquettes évènement : Autres Lieu Capbreton Adresse Maison de l'Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Ville Capbreton lieuville 43.64155#-1.43224