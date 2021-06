Montreuil Nouveau Théâtre de Montreuil Montreuil, Seine-Saint-Denis FAKE Nouveau Théâtre de Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

**Abbi Patrix, Linda Edsjö & Wilfried Wendling** ### Balade contée électronique sous casque Cette déambulation sonore nous conduit hors du théâtre, sous la baguette électronique du compositeur Wilfried Wendling. Un casque sur les oreilles, nous parcourons la place Jean-Jaurès et le quartier de la mairie guidés par la voix d’Abbi Patrix, présent parmi nous. La bande-son est mixée en direct à partir de percussions, de musiques électroniques, d’ondes radiophoniques détournées et de voix fantômes. Le tout est ponctué par des monologues issus de la pièce Peer Gynt, épopée d’un menteur en quête de vérité. De quoi troubler la perception de la réalité qui nous entoure et faire l’expérience de l’illusion sonore. _* Convient aussi aux enfants à partir de 7 ans._

Une remise de casque sera faite en échange d’une carte d’identité le temps de la balade.

