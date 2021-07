Saint-Avit-Rivière Église Saint-Jean-Baptiste Dordogne, Saint-Avit-Rivière Faites un détour par l’église du XIIe siècle de Saint-Avit-Rivière Église Saint-Jean-Baptiste Saint-Avit-Rivière Catégories d’évènement: Dordogne

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Jean-Baptiste

### Découvrez la tête humaine qui orne la clé de voûte de la cinquième archivolte du porche de l’église Saint-Jean-Baptiste ! L’église à l’origine du XIIe siècle, a été transformée à l’intérieur. Le haut clocher se termine par un pignon triangulaire à quatre ouvertures romanes pour les cloches. Deux contreforts montent jusqu’au niveau des ouvertures. Les piliers plats et les colonnettes qui supportent les archivoltes, sont surmontés de chapiteaux décorés de feuilles de lauriers et de rosaces.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez la tête humaine qui orne la clé de voûte de la cinquième archivolte du porche de l’église Saint-Jean-Baptiste ! Église Saint-Jean-Baptiste 3 le bourg, 24540 Saint-Avit-Rivière Saint-Avit-Rivière Dordogne

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

