Inga des Riaux (vieux gréement), le dimanche 25 juillet à 20:00

Fafa Carioca nous revient en trio avec Gégé da Cuica aux percussions…. C’est un véritable voyage musical auquel vous êtes conviés, un embarquement immédiat pour le Brésil à ne rater sous aucun prétexte ! Un répertoire riche en couleurs entre bossa, samba, mpb, mais aussi baião, afoxe, xote et autres ryhthmes nordestins. De reprises en compositions, une interprétation loin des clichés, tantôt en douceur, tantôt avec énergie, toujours vraie ! Fafa (alias Fabienne ZAOUI) : Chant, tan-tan et ganza Duduzinho (alias Didier NORMAND) : Guitare et Cavaco Gégé DA CUICA : Percussions RESERVATION DES PLACES par Tél 06 07 57 55 58 20€/pers : Place-concert avec 1 boisson Règlements par chèques ou espèces uniquement Accueil à partir de 16h30 / Concert à 20h00

20€ (avec une boisson)

Inga des Riaux (vieux gréement) 175 plage de l'Estaque, Cale de mise à l'eau,13016 Marseille

2021-07-25T20:00:00 2021-07-25T23:00:00

