La nouvelle pièce chorégraphique de ces deux frères complices laisse libre cours à l’espièglerie et à une joie fantasque en explorant le burlesque. Cette pièce pour six interprètes, danseurs, circassiens et musiciens, multiplie les situations ludiques. Surprises, accidents ou détournements provoquent des réactions en chaîne, à l’image du cinéma muet… Autant de figures de style pour laisser libre cours à l’espièglerie, à l’humour et à la dérision. La danse est précise et fluide. Elle se joue des décalages et des cadences rythmiques. Un plaisir jubilatoire pour le public, emporté par l’énergie organique de la danse et la puissance de la musique, mêlant électro et instruments live. Facéties est un élan vital débordant d’humour. Cette formidable parodie de l’absurde, du burlesque et de la dérision s’apparente à une immense bouffée d’oxygène. — Danser Canal Historique Première partie : Compagnie Maria Mendy En partenariat avec La Commanderie – Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines. CFBENAIM Chorégraphie Christian et François Ben Aïm Scénographie Camille Duchemin Lumières Laurent Partissier Musique Arthur Simonini Avec Christian Ben Aïm, Johan Bichot, Thibaut Eiferman, Emilio Urbina, Chiara Corbetta et Marie Lévénez Masterclasse danse En lien avec la programmation de ce spectacle, La Commanderie – Mission Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines organise une masterclasse : Christian Ben Aïm Christian Ben Aïm invite les danseuses et les danseurs de niveau avancé à explorer et danser avec ce qui vous traverse, à découvrir les énergies du corps, à être à l’écoute des sensations du mouvement. Renseignements auprès d’Anne-Charlotte Ballot 01 30 48 34 25 anne-charlotte.ballot@ville-guyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

