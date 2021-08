Toulouse Archives départementales de la Haute-Garonne Haute-Garonne, Toulouse FACEBOOK LIVE – « Les tutos de l’atelier » – Reliures japonaises Archives départementales de la Haute-Garonne Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Archives départementales de la Haute-Garonne, le mercredi 3 novembre à 17:30

Réaliser une reliure japonaise —————————— C’est un grand classique des ateliers créatifs des Archives départementales : la reliure japonaise ! Si vous n’avez pas pu participer à l’un de nos ateliers, cet atelier vient jusqu’à vous ! Lors de ce « tuto » en direct (à voir et à revoir sur notre page FB), on vous explique comment fabriquer votre propre carnet avec cette technique ancestrale. Idéal pour occuper les enfants pour les vacances ! Animation : Béatrice Nourry, médiatrice culturelle. ### Infos pratiques * Mercredi 03 novembre 2021 – à partir de 17h30. * **Comment participer** ? Il suffit de se connecter à la page Facebook des Archives de la Haute-Garonne pour suivre la retransmission de l’atelier en direct : [https://www.facebook.com/archives.hautegaronne/](https://www.facebook.com/archives.hautegaronne/) **Gratuit. Sans réservation.** **Plus d’informations par mail :** archives.action.culturelle@cd31.fr

Retrouvez-nous en direct sur notre page FB pour suivre « Les tutos de l'atelier ». En 30mn, on vous explique comment réaliser une activité créative simple et ludique.

