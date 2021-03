Chalon-sur-Saône Maison de Justice et du Droit de Roubaix Chalon-sur-Saône Face à la séparation, au divorce: que faire, et comment? Maison de Justice et du Droit de Roubaix Chalon-sur-Saône Catégorie d’évènement: Chalon-sur-Saône

du mardi 13 avril au mardi 15 juin à Maison de Justice et du Droit de Roubaix

Des avocat(e)s, des médiateurs, médiatrices familiales vous proposent une information qui aborde tous les aspects juridiques, administratifs et relationnels liés à la séparation. Cette rencontre vous permettra de clarifier vos préoccupations et d’organiser vos démarches.

Gratuit, sur insription par mail ou par téléphone à la MJD de Roubaix de 9h00 à 1h45 et 14h00 à 17h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-13T14:00:00 2021-04-13T15:30:00;2021-06-15T14:00:00 2021-06-15T15:30:00

