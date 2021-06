Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère, Cher Face A : Block Party Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher

Face A : Block Party Aubigny-sur-Nère, 18 juin 2021-18 juin 2021, Aubigny-sur-Nère. Face A : Block Party 2021-06-18 16:30:00 16:30:00 – 2021-06-18

Aubigny-sur-Nère Cher Aubigny-sur-Nère Face A : Block Party est un spectacle de cirque contemporain organisé par la compagnie des Hommes qui portent et des Femmes qui tiennent. +33 2 48 81 50 06 Face A : Block Party est un spectacle de cirque contemporain organisé par la compagnie des Hommes qui portent et des Femmes qui tiennent. Compagnie des hommes qui portent et des femmes qui tiennent

Détails Catégories d’évènement: Aubigny-sur-Nère, Cher Étiquettes évènement : Autres Lieu Aubigny-sur-Nère Adresse Ville Aubigny-sur-Nère lieuville 47.48874#2.44194