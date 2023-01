Fabulines de Carnaval Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Fabulines de Carnaval Pau, 14 février 2023, Pau
MJC du Laü 64 Avenue du Loup

2023-02-14 10:15:00 – 2023-02-14

MJC du Laü 64 Avenue du Loup

Pau

Pyrénées-Atlantiques EUR 8 Aux contes enjoués de fantaisie artistique par Patricia Ackin qui est accompagnée des musiques originales de Gérard Ackin s’ajoutent les impros complices de la fratrie dont chaque spectacle est composé pour le public du jour, enfants et adultes.

Du 7 février au 16 février Pop conte de Carnaval à MJC du Laù :

7 février 10h15 « Fabulines de Carnaval »

9 février 10h15 »Pop conte de Carnaval »

14 février 10h15 « Chat botté »

MJC du Laü 64 Avenue du Loup Pau

