Gironde

du mardi 13 juillet au mardi 31 août à Maison écocitoyenne

**Sur inscription.** **Tout public.**

Gratuit, sur inscription

Réaliser un petit hôtel spécial insectes, à l’aide d’une boite de conserve et de matériaux de la nature. Cet hôtel servira de refuge aux petites bêtes afin de faciliter leur survie cet hiver Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-07-13T16:00:00 2021-07-13T17:00:00;2021-08-31T16:00:00 2021-08-31T17:00:00

