Maison écocitoyenne, le vendredi 22 octobre à 14:00

**Public adulte, sur inscription.** **Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée**

Gratuit, sur inscription

Dans une démarche zéro déchet, les sacs à vrac vous suivrons partout ! Apprenez à concevoir et coudre vos sacs personnalisés en tissu de récupération. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T16:00:00

