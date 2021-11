Bordeaux Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Fabriquer ses bombes à graines Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Fabriquer ses bombes à graines Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole, 5 décembre 2021, Bordeaux. Fabriquer ses bombes à graines

Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole, le dimanche 5 décembre à 14:00

Et avec quelques semences, apprenez à lancer les bombes à graines dans les endroits bien choisis. Le matériel est apporté par l’association. Atelier toutes les 30min entre 14h et 16h. Tout public, à partir de 5 ans Gratuit sur inscription [[https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr)](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr) avant le 4 décembre. Pass sanitaire demandé _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](bxmet.ro/arbre-en-fete)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit sur inscription

Réalisez en famille des bombes à graines, façon ludique d’aider la biodiversité. Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole quai richelieu Bordeaux Bordeaux Quinconces Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:00:00 2021-12-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Adresse quai richelieu Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison Ecocitoyenne Bordeaux Métropole Bordeaux