Fabrique puissance 10 Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 21 mai 2022, Nantes.

2022-05-21

Horaire : 14:00 02:30

Gratuit : oui Tout public

Depuis 10 ans, Apo 33, Jardin C, Stereolux et Trempo agissent ensemble sous le nom de Fabrique île de Nantes, dans le champ des musiques actuelles, des arts sonores et des cultures numériques. Pour célébrer cet anniversaire, le collectif a imaginé “Fabrique puissance 10”, un événement festif, qui décuple les formes et propositions artistiques à travers le parc des chantiers : concerts, DJs, installations, déambulations… 10 ans de la Fabrique, puissance 10 ! Avec : 1000 AU CARRÉ + ALASKAM + ANNA GREENWOOD + ARIANNA MONTEVERDI + CORÄ + FABSONIC + GOLDEN BUS SESSION + GRAN GROOVE ORCHESTRA + JOSEPHE + MONTAAG + PHILEMONE + QUINZEQUINZE + SAMIR AOUAD + SHADÉBLAUCK + THE GREEN LINE MARCHING BAND + THE MEDIA()MESSE + THE SHY ACCIDENT + X10 + WILL GUTHRIE & ENSEMBLE NIST-NAH Retrouvez tout le programme détaillé de l’événement sur les sites de Trempo, Stereolux, Apo33 et Jardin C.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com