Trivy Trivy Saône-et-Loire, Trivy Fabrice Eulry Rolling Twisters – Boogie rock blues twist Trivy Trivy Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Trivy

Fabrice Eulry Rolling Twisters – Boogie rock blues twist Trivy, 14 octobre 2022, Trivy. Fabrice Eulry Rolling Twisters – Boogie rock blues twist Trivy

2022-10-14 – 2022-10-14

Trivy Saône-et-Loire Trivy 20 EUR Fabrice Eulry, le pianiste fou invite les ROLLING TWISTERS pour un concert boogie-rock-blues-twist. Jeff Monin, guitare. Drew Davies, sax ténor vocal.

En After (23h), salle des fêtes. Prolongation avec cocktail offert par l’association pour fêter le 25e anniversaire du festival, animé par the Strombolis, groupe mythique rock. lecherej@gmail.com Fabrice Eulry, le pianiste fou invite les ROLLING TWISTERS pour un concert boogie-rock-blues-twist. Jeff Monin, guitare. Drew Davies, sax ténor vocal.

En After (23h), salle des fêtes. Prolongation avec cocktail offert par l’association pour fêter le 25e anniversaire du festival, animé par the Strombolis, groupe mythique rock. Trivy

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Trivy Autres Lieu Trivy Adresse Ville Trivy lieuville Trivy