FABRICATRUC DE L'ART DU JARDIN – MEDIATHEQUE DU SANDETTIE

1, rue de Wissant Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Land Art – De l'art au jardin
Fais marcher ton imagination pour fabriquer des jolies, des utiles ou des drôles de créations !
Utilise les éléments du jardin pour concevoir un personnage très…nature !

Médiathèque du Sandettie
Mercredi 15 juin, de 15h à 16h
A partir de 6 ans
Gratuit, sur inscription
Réservation par téléphone au 03.21.10.12.70
mdsjeunesse@ville-boulogne-sur-mer.fr

