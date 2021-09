Fabrication d’éponges avec des filets alimentaires Le Recycl’lab, 16 septembre 2021, Reims.

Le Recycl’lab, le jeudi 16 septembre à 10:00

Selon une étude scientifique, chaque centimètre d’une éponge “conentionnelle”contiendrait des millions de germes. De plus, elle est loin d’être écologique. En effet, les procédés de fabrication sont très énergivores et demandent l’utilisation de combustibles pétroliers. Et, elle n’est ni recyclable ni biodégradable. N’hésitez pas à rapporter des filets alimentaires et des chutes d’éponges pour l’atelier. [Inscrivez-vous à l’atelier](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=38)

Adultes et enfants à partir de 8 ans, Gratuit

Elle est écologique et allie récupération et nettoyage

Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne



