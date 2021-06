Fabrication de semis dans une boite d’œufs La REcyclerie, 19 juin 2021-19 juin 2021, Paris.

[http://www.larecyclerie.com](http://www.larecyclerie.com)es enfants à la REcyclerie **FABRICATION DE SEMIS** ———————— C’est l’heure des semis et à la REcyclerie nous aimons expérimenter des techniques originales ! Lors de cet atelier vous apprendrez à faire des semis dans un contenant assez particulier : une boite d’oeuf. **INFORMATIONS PRATIQUES :** Matériel fourni Atelier en continue de 14h30 à 15h30. **Durée :** 20 min À partir de 4 ans. ### **LA RECYCLERIE** Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante. Plus d’infos ? www.larecyclerie.com **C’est où ?** 83 boulevard Ornano 75018 Paris **Comment venir ?** Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt Bus : 85 et 56 Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard **Les horaires :** Lundi – vendredi : 8:00 – 23:00 Samedi -dimanche : 11:00 – 23:00 Programmation : [programmation@larecyclerie.com](mailto:programmation@larecyclerie.com)

Sur inscription

À destination des enfants – Expérimentation d’une technique originale pour fabriquer des semis

