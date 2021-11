Mayenne Mayenne 53100, Mayenne FABRICATION DE SAPINS DE NOËL Mayenne Mayenne Catégories d’évènement: 53100

Mayenne

FABRICATION DE SAPINS DE NOËL Mayenne, 4 décembre 2021, Mayenne. FABRICATION DE SAPINS DE NOËL Mayenne

2021-12-04 – 2021-12-04

Mayenne 53100 Envie de fabriquer votre sapin de Noël cette année ? Des bénévoles du CPIE se sont organisés et vous proposent de vous aider à fabriquer votre sapin de Noël, réalisé à partir de bois de récupération. Les planches seront prédécoupées et à votre disposition avec l’ensemble du matériel nécessaire. Fabrication limitée à 10 sapins le matin et 10 sapins l’après-midi.

Possibilité de s’inscrire en binôme parent-enfant pour réaliser un sapin.

A partir de 16 ans minimum pour les jeunes souhaitant venir seuls. Inscription obligatoire / A Mayenne, plus de précisions lors de l’inscription. Les Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement sont des initiateurs d’actions en faveur de l’environnement sur les territoires. Envie de fabriquer votre sapin de Noël cette année ? Des bénévoles du CPIE se sont organisés et vous proposent de vous aider à fabriquer votre sapin de Noël, réalisé à partir de bois de récupération. Les planches seront prédécoupées et à votre disposition avec l’ensemble du matériel nécessaire. Fabrication limitée à 10 sapins le matin et 10 sapins l’après-midi.

Possibilité de s’inscrire en binôme parent-enfant pour réaliser un sapin.

A partir de 16 ans minimum pour les jeunes souhaitant venir seuls. Inscription obligatoire / A Mayenne, plus de précisions lors de l’inscription. Mayenne

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: 53100, Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Ville Mayenne lieuville Mayenne