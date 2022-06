Fabrication de produits ménagers naturels Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois

Doubs

Fabrication de produits ménagers naturels Chapelle-des-Bois, 27 juillet 2022, Chapelle-des-Bois. Fabrication de produits ménagers naturels

Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois Doubs

2022-07-27 – 2022-07-27 Chapelle-des-Bois

Doubs Atelier fabrication de produits ménagers naturels : lessive, produit vaisselle « cake vaisselle », poudre lave-vaisselle. Atelier fabrication de produits ménagers naturels : lessive, produit vaisselle « cake vaisselle », poudre lave-vaisselle. Chapelle-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chapelle-des-Bois, Doubs Other Lieu Chapelle-des-Bois Adresse Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois Doubs Ville Chapelle-des-Bois lieuville Chapelle-des-Bois Departement Doubs

Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chapelle-des-bois/

Fabrication de produits ménagers naturels Chapelle-des-Bois 2022-07-27 was last modified: by Fabrication de produits ménagers naturels Chapelle-des-Bois Chapelle-des-Bois 27 juillet 2022 Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois Doubs

Chapelle-des-Bois Doubs