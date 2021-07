Montreuil La Maison Montreau 31 Montreuil, Seine-Saint-Denis Fabrication de jeux en bois avec FaSol ! La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Fabrication de jeux en bois avec FaSol ! La Maison Montreau 31, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Montreuil.

du mardi 20 juillet au mercredi 28 juillet à La Maison Montreau 31

Les mardis 13 (report au mercredi 28 août) et 20 juillet, de 14h30 à 17h, FaSol vous invite à découvrir ses jeux en bois et à participer à un atelier de créations de petits jeux en bois à partir de matériaux récupérés ! Un espace de jeux de plateau et jeux en bois sera en libre-accès sur les deux après-midi, pour jouer en famille ou entre ami.e.s ! > Pour petits et grands, à partir de 7 ans > Inscriptions sur place > Ateliers proposés gratuitement Infos à [bonjour@lamaisonmontreau.fr](mailto:bonjour@lamaisonmontreau.fr) // 01 49 35 51 03 Construire son propre jeu en bois La Maison Montreau 31 31 boulevard Théophile Sueur Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T14:30:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-28T14:30:00 2021-07-28T17:00:00

