Longjumeau Théâtre de Longjumeau Essonne, Longjumeau FABIEN OLICARD Théâtre de Longjumeau Longjumeau Catégories d’évènement: Essonne

Longjumeau

FABIEN OLICARD Théâtre de Longjumeau, 24 septembre 2021-24 septembre 2021, Longjumeau. FABIEN OLICARD

Théâtre de Longjumeau, le vendredi 24 septembre à 20:00

Dans son troisième spectacle, Fabien fait résonner votre singularité avec la sienne en une explosion d’étonnements et de rires. Mémoire, langage non-verbal et synchronicité sont quelques-uns des éléments de cette approche moderne du mentalisme, où vous allez vous même vous surprendre.Révélé en 2015 avec son spectacle « Fabien Olicard vous mentalise », ce curieux de nature, qui aime comprendre les choses, les idées et les gens, a acquis une énorme popularité grâce à sa chaîne YouTube, qui compte près d’1 900 000 abonnés. Doté d’une mémoire prodigieuse, ce jeune phénomène a été primé deux fois aux Mandrakes d’Or, a écrit le best-seller «Votre cerveau est extraordinaire» et a même créé un jeu de société. Son troisième spectacle prouve qu’il est un authentique show-man, et sa conception moderne du mentalisme est aussi drôle que bluffante.

Tarifs: de 25€ à 35€

La mentalisation continue… Aussi rationnel que drôle, Fabien Olicard vous bluffe grâce à votre potentiel ! Théâtre de Longjumeau 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Longjumeau Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-24T20:00:00 2021-09-24T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Longjumeau Autres Lieu Théâtre de Longjumeau Adresse 20 avenue du Général de Gaulle 91160 Longjumeau Ville Longjumeau lieuville Théâtre de Longjumeau Longjumeau