le jeudi 9 décembre à Pole Emploi Ambérieu en Bugey

**Envie de développer tes compétences dans le numérique ?** Tu souhaites… te lancer dans le numérique ? Tu es… Curieux ? Tu es… du côté d’Ambérieu en Bugey ? Et si tu intégrais la prochaine promo de référent numérique en entreprise ? Retrouvez-nous le 9 décembre dans les locaux de Pôle Emploi à Ambérieu en Bugey . sessions d’information seront organisée : – 9h – 10h – 10h30 – 11h30 Toutes les informations pour participer se trouvent ici ! [https://openagenda.com/agendas/2249373/even#informations](https://openagenda.com/agendas/2249373/even#informations) Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes , Mon Choix Pro #Organismeformation #education #innovation #Compétences #LearningPlanet #AuvergneRhôneAlpes #AvecPôleEmploi Ce projet est soutenu dans le cadre #PlanInvestissementCompétences , Plus d’info ici : [https://www.pole-emploi.org/…/innover-pour-la-formation](https://www.pole-emploi.org/…/innover-pour-la-formation)…

Gratuit, sur inscription

Pole Emploi Ambérieu en Bugey 285 Rue des Mouettes, 01500 Ambérieu-en-Bugey

