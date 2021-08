Orvault Château de la Gobinière Loire-Atlantique, Nantes Exposition Urbain et hors-pistes Château de la Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Exposition Urbain et hors-pistes Château de la Gobinière, 14 octobre 2021, Orvault. 2021-10-14 Entrée libre Pass Sanitaire obligatoire

Horaire : 08:30 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Pass Sanitaire obligatoire Depuis une quinzaine d’années, les lieux abandonnés attirent Fabrice Dilezet. Une fois en place, le photographe ne touche à rien, choisit un angle afin de capter l’ambiance, la poussière, la lumière. Au final, cela donne des photos avec un grain particulier, feutrées, nostalgiques, voire mélancoliques qui subliment le temps qui passe.De son côté, Adrien Pasquier photographie l’architecture des villes jouant avec les lignes, les formes et les perspectives. Notre regard s’émerveille alors devant des paysages urbains auxquels nous ne prêtons habituellement que peu d’attention. Pamparama, qui réunit Florence Foix et Thomas Renaud, s’intéresse aussi aux questions urbaines et architecturales. Avec un sens de l’observation et de minutie aiguisés, le duo plie, découpe, colle le papier pour construire des bâtiments, des petites villes, des architectures pour créer un monde joliment poétisé Château de la Gobinière 37 Avenue de la Ferrière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Château de la Gobinière Adresse 37 Avenue de la Ferrière Ville Orvault lieuville Château de la Gobinière Orvault